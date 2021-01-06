В среду, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса. Президент требует жесткой реакции на контрабанду. Об этом Зеленский написал в Telegram.

Он отметил, что у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать.

Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID.

Президент добавил, что за контрабанду и контрафакт должно быть наказание.

Напомним, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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