Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на пожар в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.

Так, от имени Совета Европы она выразила соболезнования семьям погибших и народу Украины и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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"Я глубоко опечалена гибелью людей в результате сегодняшнего трагического пожара в доме для пожилых людей в Харькове", - сказала Пейчинович-Бурич.

Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 21, 2021

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

Ранее мы писали о том, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

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