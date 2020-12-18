В пятницу, 18 декабря, в Киеве на Майдане Независимости продолжается митинг ФОПов. На месте развернули полевую кухню.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Отмечается, что на Майдане также присутствуют полицейские. Акция проходит мирно.





Сегодня в 16:00 должно начаться совещание главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями митингующих ФОПов, на котором планируют обсудить вопрос кассовых аппаратов и другие темы, волнующие предпринимателей.



Ранее сообщалось, что во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста.

Также мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

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