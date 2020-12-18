Протест ФОПов: на Майдане развернули полевую кухню (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 18 декабря, в Киеве на Майдане Независимости продолжается митинг ФОПов. На месте развернули полевую кухню.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Отмечается, что на Майдане также присутствуют полицейские. Акция проходит мирно.
Сегодня в 16:00 должно начаться совещание главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями митингующих ФОПов, на котором планируют обсудить вопрос кассовых аппаратов и другие темы, волнующие предпринимателей.
Ранее сообщалось, что во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста.
Также мы писали о том, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.
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