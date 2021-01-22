35-летний мужчина остался жив, но у него ожоги более 50% тела Источник: Следственный комитет РБ

В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости 35-летний мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает TUT.BY.

Рано утром 22 января мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

В данный момент место происшествия оцеплено.

В Минздраве республики сообщили, что пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

Как сообщалось ранее, в Гомеле мужчина совершил самоподжог.