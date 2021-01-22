Мужчина устроил самосожжение в центре Минска (видео) [ Редактировать ]
Источник: Следственный комитет РБ
В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости 35-летний мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает TUT.BY.
Рано утром 22 января мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
В данный момент место происшествия оцеплено.
В Минздраве республики сообщили, что пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.
Как сообщалось ранее, в Гомеле мужчина совершил самоподжог.
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