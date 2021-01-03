В Минске акции протеста вспыхнули с новой силой (видео) [ Редактировать ]
В разных районах беларуской столицы Минска проходят акции протеста против действующего режима.
С самого утра, 3 января, граждане, идя по улицам своих районов колоннами, "вооруженными" бело-красными флагами, а также скандируют патриотические лозунги "Живе Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!".
Отмечается, что протесты продолжались рядом с факультетом журналистики Беларусского государственного университета. Таким образом, была проявлена поддержка работникам медиа, которые подвергаются всяческим притесняют в стране. В настоящее время, информации о задержанных нет.
Ранее мы писали, что в Минске начался массовый национальный марш. В разных районах города граждане создали "цепочку солидарности", в свою очередь работники силовых структур подтянули в город автозаки, спецтехнику и водометы.
Кроме того, в Минске на "Марше воли" задержали более 300 человек. Воскресные акции протеста прошли и в других городах Беларуси.
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