Под Черкассами чиновника поймали на взятке в 10 тысяч [ Редактировать ]
В Черкасской области помощника судьи арестовали во время получения взятки в 10 тысяч гривен и 200 долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Неправомерная выгода должна была произвести влияние на решение представителей Фемиды Тальновского районного суда.
Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Отмечается, что в рамках проведения уголовного производства правоохранители работают над необходимыми первоочередными как следственными, так и процессуальными действиями.
Фото: chk.gp.gov.ua
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