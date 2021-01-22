Служба безопасности Украины задержала на взятке директора Департамента здравоохранения Житомирской облгосдаминистрации, который систематически наживался на "откатах" на закупках лекарств и оборудования для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал "мзду" с руководства коммунального некоммерческого медучреждения, которое получило из госбюджета более 1,2 млн грн для закупки медоборудования для нужд пациентов с коронавирусом. Директор департамента требовал от руководства больницы 10% "отката" за выделенные средства.

Сотрудники СБУ задокументировали получение первой части денег. Задержали коррупционера возле служебного кабинета во время передачи второго "транша".

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение". Задержанному готовится подозрение.

СБУ имя задержанного традиционно не сообщает, но на сайте Житомирской ОГА главой Департамента здравоохранения значится Суслик Николай Петрович.

Ранее сообщалось, что на взятке попался президент Национальной академии аграрных наук попался на взятке.