10 пунктів Байдена. Президент Сполучених Штатів запровадив нові заходи у боротьбі з коронавірусом. Серед них обов'язкове носіння масок у приміщеннях і збільшення числа тестів. А от план вакцинації населення команді 46 президента доведеться розробити з нуля, оскільки, як виявилось, у Трампа жодної стратегії не було.

Боротьбу з пандемією Байден ще під час виборчої кампанії назвав проблемою номер один. І це не просто політика, а війна, заявив президент. Його нововведення виявились ще суворішими, ніж очікували у Штатах. Про все розкаже Дмитро Анопченко.

Те, що Джо Байден почне з перших же днів посилювати карантинні заходи, - було очікувано. Утім, нові його розпорядження - ще більш жорсткі, ніж припускали, і ще більше закривають Америку для світу.

Головне: для тих, хто відвідуватиме США, запроваджують обов'язкові тести на COVID Перед вильотом із закордону до Америки, Перед посадкою у літак для повернення додому, і - обов'язковий карантин після того, як приземлився на території США - звідки б ти не летів. До цього, якщо тебе вже пустили на кордоні, загальної вимоги щодо самоізоляції не існувало.

Щодо тестів (цей процес ще за Трампа починали) авіакомпанії зобов'язують не допускати на борт пасажирів, які не надіслали їм заздалегідь довідку, що аналіз негативний, або не покажуть її на чекіні та під час посадки на гейті.

І тут є дуже важливе обмеження: довідка діє рівно 72 години. Якщо твій рейс раптом затримується і вилітає зі значним запізненням, а цей термін сплив у літак не пустять, навіть якщо тест і був дійсним у момент реєстрації на рейс! Як стануть вираховувати час поки що незрозуміло.

Карантин - особиста вимога Байдена. Буде це 10 чи 14 днів і як туристів контролюватимуть (тобто - чи запровадять мобільний додаток - як в Україні) поки що не сказали.

Але найімовірніше, і для зберігання результатів тестів, і для контролю над туристами таки випустять програму для смартфонів. Оскільки зараз авіакомпаніям достатньо скріншоту із негативним тестом, є люди, які їх підробляли - малювали у фотошопі - і Байден у своєму "коронавірусному пакеті" указів розпорядився вжити заходів для боротьби із таким шахрайством і підробками.

Ще одне обмеження від Байдена: подорожі до Америки з Європи та навіть транзит через аеропорти ЄС - так і не дозволять. Трамп в останній день при владі скасував свій же указ і розпорядився вже із 26 січня пропускати пасажирів з європейських країн, Британії, Ірландії та Бразилії. Але речниця нової команди повідомила, що, порадившись із медиками, Байден вирішив і це рішення попередника скасувати.

Тобто - зберегти заборону для іноземців відвідувати штати, якщо вони летять З ЄС, через ЄС, або за останні 14 днів були на території Євросоюзу та Великої Британії. Українцям це ускладнює життя тим, що летіти в Штати можна лише з пересадкою через Стамбул.

А найгірше, що може статися із пасажиром - це застрягти в дорозі. Що робити, наприклад, якщо відвідував штати, повертаєшся додому, симптомів немає, але раптом тест перед вильотом - позитивний! На літак більше не посадять!

А як бути, якщо вилетів, наприклад, зі штатів у сусідню Мексику на вихідні, і там вже з'явилися перші симптоми. Додому навіть громадян США в такому разі вже не пускатимуть, у перельоті відмовлять. Ризик несподівано залишитися десь за кордоном - поки не одужаєш - величезний.

То ж і сподівання на відновлення туризму - марні. І з новими обмеженнями люди ще більше будуть відмовлятися від авіаподорожей і сидітимуть вдома, навіть якщо дуже треба було полетіти.