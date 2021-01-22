"Надо создать реестр и сайт с учреждениями для престарелых" - Зеленский [ Редактировать ]
В Украине в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове нужно найти все заведения, которые работают незаконно, и создать реестр и сайт с их перечнем. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что важно разобраться с законностью заведений и понять, могут ли в них ухаживать за стариками и немощными, и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.
Ранее Зеленский объявил в Украине траур из-за пожара в доме престарелых в Харькове.
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