В Украине в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове нужно найти все заведения, которые работают незаконно, и создать реестр и сайт с их перечнем. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что важно разобраться с законностью заведений и понять, могут ли в них ухаживать за стариками и немощными, и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.

Ранее Зеленский объявил в Украине траур из-за пожара в доме престарелых в Харькове.