Обережно - стеля. У самому центрі столиці, в підземному переході на Майдані Незалежності, який кияни називають "Труба" зранку обвалилась підвісна конструкція. В цей час до метро спускаються сотні людей. Чи є жертви? І в чому причина падіння - Олександр Васильченко розкаже.

Брили бетону та понівечена підвісна конструкція на підлозі. Це відео зафільмували очевидці - одразу після падіння стелі на одному з виходів із підземки на Майдані Незалежності.

Стеля обвалилася приблизно о десятій двадцять, кажуть свідки. Зазвичай у цей час у переході на Майдані Незалежності натовпи. Люди спускаються у підземку, або піднімаються на гору поспішаючи на роботу. За неймовірним збігом обставин сьогодні зранку на цьому виході майже нікого не було.

Переляком відбулася лише одна жінка, кажуть очевидці. Конструкції впали в кількох сантиметрах від неї.

Надія, свідок:

Жіночка пройшла платити за квартиру, то говорить, як гепнуло, вона трошки в сторону, їй аж плохо стало. Просто могло б її завалити.

Надія стверджує, руйнуватися стеля почала ще відучора, але на це ніхто не звернув уваги.

Надія, свідок:

Я вчора їхала додому, то воно вже обвалювалося о 6 годині вечора, обвалювалося с туда, с потолка. Ну дворніки ж бачать, ходять, вони б задумалися, а що ж це буде?

Місце аварії нині огороджено парканом, а вихід - перекрито. Працюють рятувальники.

Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:

Приблизно обвалилося 25 квадратних метрів обліцовки стелі і рятувальники одразу приступили до робот по розборці цих руйнувань.

Комунальники збивають зі стелі рештки бетону, а потім візьмуться за відновлення обірваних дротів.

На сьогодні підземний перехід закрито, а будемо працювати, відкриємо вже пізніше.

Востаннє капітальний ремонт у переході на Майдані Незалежності робили ще 2002 року. Підвісну стелю ремонтували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.

Петро Пантелєєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Зараз ми проведемо обстеження всієї стелі в переході на предмет міцності. Якщо ми знайдемо якісь ділянки не надійні, звичайно вони будуть демонтовані, а вже більш такий плановий ремонт відбудуться пізніше. це підвісна стеля, ще раз, тобто, це не несуча конструкція, тому загроз конструктиву загроз пішохідного переходу немає.

Водночас рятувальники припускають, стеля могла впасти через вологу на конструкцію потрапляла вода і кріплення проіржавіли. Але остаточну причину, все ж таки, визначить експертиза.