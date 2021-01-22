Республику Беларусь лишили права проведения Чемпионата мира по пятиборью, запланированным к проведению в столице Минске на июнь 2021 года.

Специалисты проводили оценку возможностей страны, а также учли, что Международный олимпийский комитет ввел санкции против национального олимпийского комитета Беларуси.

Исполнительный комитет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность Чемпионата мира по пятиборью 2021, который должен был состояться в Минске. Также UIPM принял во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом против национального олимпийского комитета Беларуси.

Отмечается, что после обсуждения исполнительный комитет UIPM принял одноголосное соглашение о переносе чемпионата мира по пятиборью, так как соревнования не могут состояться в 2021 году из-за очага нестабильности в принимающей стране.

Ранее мы писали, что Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею. Совет федерации принял соответствующее решение после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси.

Кроме того, на предстоящем чемпионате мира по гандболу, который пройдет с 13 по 31 января 2021 года в Египте, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага и обозначение RUS.

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