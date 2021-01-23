В Министерстве внутренних дел объяснили, почему не удалось спасти пенсионеров во время пожара в доме престарелых. По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, огонь в пансионате распространялся быстрыми темпами, а все жертвы были маломобильными. Об этом сообщили в Офисе президента.

Информация о пожаре поступила спасателям 21 января в 15:03.

"По прибытию в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом", - рассказал Сергей Яровой.

Во время тушения пожара спасли 9 человек, однако на втором этаже были обнаружены мертвыми 15 пенсионеров.

"Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными имели болезни, связанные с ментальными расстройствами", - объяснил Яровой.

Внучка одной из погибших пенсионерок при пожаре в доме престарелых в Харькове заявила, что они платили за содержание женщины в нем 8 тысяч гривен в месяц.

"Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", — сказала она, добавив, что ее бабушка никогда не жаловалась, пишут "Факты".

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Внучка погибшей заявила, что в Золотом времени «все выглядело очень пристойно».

"Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", — сказала она.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В Харькове 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место трагедии в Харькове.

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