Пожар в Харькове в доме престарелых: появились жуткие подробности [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Министерстве внутренних дел объяснили, почему не удалось спасти пенсионеров во время пожара в доме престарелых. По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, огонь в пансионате распространялся быстрыми темпами, а все жертвы были маломобильными. Об этом сообщили в Офисе президента.
Информация о пожаре поступила спасателям 21 января в 15:03.
"По прибытию в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом", - рассказал Сергей Яровой.
Во время тушения пожара спасли 9 человек, однако на втором этаже были обнаружены мертвыми 15 пенсионеров.
"Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными имели болезни, связанные с ментальными расстройствами", - объяснил Яровой.
Внучка одной из погибших пенсионерок при пожаре в доме престарелых в Харькове заявила, что они платили за содержание женщины в нем 8 тысяч гривен в месяц.
"Там за все отдельные процедуры надо платить. Бабушка уже не ходила, ее нужно было переворачивать. За это деньги платили отдельно медсестрам", — сказала она, добавив, что ее бабушка никогда не жаловалась, пишут "Факты".
Внучка погибшей заявила, что в Золотом времени «все выглядело очень пристойно».
"Обещали пятиразовое диетическое питание, прогулки в экологически чистом районе, медицинские процедуры. Даже бабушке показали. Ей понравилось, и она согласилась на переезд", — сказала она.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В Харькове 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место трагедии в Харькове.
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