В субботу, 23 января, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в общежитии на улице Заводской. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, результате возгорания пострадали три человека.

"Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания. Из-за сильного задымления, пожарные сразу начали выводить жителей. С помощью автолестницы, с 4-го этажа были спасены 3 человека, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали 3 человека, которых госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

Как ранее сообщали, в Киеве в общежитии Национального авиационного университета (НАУ) вспыхнул пожар.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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