До приземления нового марсохода NASA остается меньше месяца. Марсоход Perseverance ("Настойчивость") в рамках космической миссии "Марс-2020" стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, приземлится на Марс 18 февраля 2021 года, положив начало новой эре исследования Красной планеты.

В назначенный день спусковая капсула с ракетным двигателем мягко опустит Perseverance на дно кратера Джезеро шириной 45 километров, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

В ходе своей миссии марсианский ровер будет обыскивать местность в поисках признаков древней марсианской жизни, собирать и хранить десятки образцов.

Затем собранные образцы будут доставлены на Землю уже в 2031 году в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства в рамках первой в истории человечества миссии по возврату образцов с Марса.

Миссия "Марс-2020" является очень важной для науки. NASA не занималось активным поиском признаков жизни на Марсе после двух миссий "Викинг", запущенных в середине 1970-х годов.

Предшественник Perseverance, все еще действующий марсоход Curiosity, не оборудован для поиска самой жизни, а используется для геологических исследований.

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Вместе Perseverance на Марс летит крошечный вертолет под названием Ingenuity, который попытается стать первым винтокрылым аппаратом, который когда-либо летал в мире за пределами Земли.

"Настойчивость" также поможет проложить путь к исследованию Марса людьми. Например, один из инструментов марсохода под названием MOXIE (сокращение от Mars Oxygen ISRU Experiment) будет генерировать кислород из марсианской атмосферы с преобладанием углекислого газа - технология, которая может помочь нашему виду закрепиться на Красной планете.

Важно отметить, что марсоход NASA будет не единственным космическим кораблем, который должен прибыть на Марс в следующем месяце.

Орбитальный аппарат Hope миссии ОАЭ

Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Красной планете – орбитальный аппарат Hope – достигнет Марса 9 февраля. Днем позже за этой вехой последует прибытие китайского аппарата Tianwen-1.

Аппарат Tianwen-1 из Китая

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние. В то же время древние кратеры на Марсе раскрыли жуткое прошлое планеты.