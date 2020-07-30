NASA запустило новый марсоход "Персеверанс" (Perseverance - "настойчивость"). Ракета-носитель Atlas V компании United Space Alliance стартовала с площадки на мысе Канаверал.

Ровер должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Общие расходы на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в $2,1-2,7 млрд.

Ровер Perseverance оснащен семью научными инструментами, в том числе экспериментальным вертолетным дроном, который впервые пролетит над поверхностью другой планеты. Аппарат Ingenuity массой 1,8 кг имеет высоту 0,5 м и будет подниматься за счет двух соосных винтов диаметром 1,2 метра.

Новый марсоход будет искать признаки существования на Марсе микробиологических форм жизни. Он соберет образцы грунта. Их заберет другой аппарат, который сядет рядом с "Персеверанс" в 2028 году.

Кроме того, аппарат доставит на Красную планету образцы материалов, из которых планируется делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как марсианская среда повлияет на материалы.

Также Perseverance будет изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую холодную планету, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Ранее сообщалось, что ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс.