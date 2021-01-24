В Украине 24 января, проходят повторные местные выборы в 13 областях. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В 13 областях выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Стоит отметитьт, что проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), головы Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

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Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений коронавируса. На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов.

Повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания выборов в конкретном избирательном округе такими, что не состоялись, или в случае признания лица, избранного в соответствующем одномандатном избирательном округе депутатом, таким, который отказался от мандата или должности согласно ст. 14 Закона "О местных выборах".

Напомним, 17 января на избирательных участках Борисполя и Броваров Киевской области и Новгород-Северского Черниговской области прошли повторные выборы мэров.

Читайте также, 22 ноября в 11 городах Украины прошло голосование во втором туре выборов мэра. В частности, сегодня свой окончательный выбор сделали жители Днепра, Николаева, Львова, Полтавы, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя.

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