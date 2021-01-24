В Лондоне 24 января в здании Вестминстерского дворца произошел пожар, над дворцом мгновенно поднялся столб черного дыма. Об этом сообщает газета Daily Express.

Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где в центре Лондона располагается британский парламент, над дворцом виднеется дым.

По данным издания, над дворцом поднялся столб черного дыма, но информации о причинах инцидента пока нет.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq — Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021

Как ранее сообщалось, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

Читайте также, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в частном доме престарелых "Золотое время" - 67-летнего владельца здания Славик Акопян и жену арендатора Ольгу Кравченко, которая руководила учреждением.

Напомним, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу уже 4 подозреваемого по делу о пожаре в доме престарелых "Золотое время", им оказался администратор дома - 34-летний Игорь Мирончук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.