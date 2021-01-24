В парламенте Британии вспыхнул пожар (фото, видео) [ Редактировать ]
В Лондоне 24 января в здании Вестминстерского дворца произошел пожар, над дворцом мгновенно поднялся столб черного дыма. Об этом сообщает газета Daily Express.
Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где в центре Лондона располагается британский парламент, над дворцом виднеется дым.
#ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/ZPftHo95xQ— Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021
По данным издания, над дворцом поднялся столб черного дыма, но информации о причинах инцидента пока нет.
There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq— Jessica Gallardo (@Jeebe) January 24, 2021
Как ранее сообщалось, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
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Напомним, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу уже 4 подозреваемого по делу о пожаре в доме престарелых "Золотое время", им оказался администратор дома - 34-летний Игорь Мирончук.
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