В Лондоне 24 января в здании Вестминстерского дворца произошел пожар, над дворцом мгновенно поднялся столб черного дыма. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным издания, над дворцом поднялся столб черного дыма, но информации о причинах инцидента пока нет.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq