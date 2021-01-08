Градоначальник столицы Великобритании Лондона Садик Хан объявили в городе режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.

По его словам, такое решение было принято в связи с резким ухудшением заболеваемости в городе, которая оказывает огромное давление на и без того истощенную систему здравоохранения.

Отмечается, что за минувшую неделю количество граждан, находящихся под действием аппаратов искусственной вентиляции легких резко увеличилось на 42% - с 640 до 908 человек.

Читайте также, Великобритания закрывается на локдаун из-за вируса-мутанта. Большинство английских школьников со вторника, 5 декабря, перейдут на удаленное обучение. Покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях.

Кроме того, в Великобритании начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. первые дозы прививки доставят в небольшое количество в течение нескольких дней в два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе.

Ранее мы писали, что почта Великобритании приостановила доставку писем и посылок на территорию Европы. Отправления, находящиеся в системе будут продолжать ожидание доставки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.