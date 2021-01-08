Лондон экстренно объявил чрезвычайное положение: что произошло [ Редактировать ]
Градоначальник столицы Великобритании Лондона Садик Хан объявили в городе режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
По его словам, такое решение было принято в связи с резким ухудшением заболеваемости в городе, которая оказывает огромное давление на и без того истощенную систему здравоохранения.
Отмечается, что за минувшую неделю количество граждан, находящихся под действием аппаратов искусственной вентиляции легких резко увеличилось на 42% - с 640 до 908 человек.
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Кроме того, в Великобритании начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. первые дозы прививки доставят в небольшое количество в течение нескольких дней в два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе.
Ранее мы писали, что почта Великобритании приостановила доставку писем и посылок на территорию Европы. Отправления, находящиеся в системе будут продолжать ожидание доставки.
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