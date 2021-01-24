Унікальну операцію провели медики у Франції. 48 річному чоловікові з Ісландії успішно пересадили одразу дві руки. Операція тривала дев'ять днів. Працювали півсотні хірургів. Фелікс Гретарссон, за фахом електрик. Двадцять років тому - на високовольтній лінії його вдарило струмом в 11 тисяч вольтів.

Обидві руки його згоріли, а сам чоловік понад три місяці пролежав у комі й переніс багато операцій, у тому числі ампутацію. Нині ж, прооперований проходить реабілітацію. Лікарі поки що не беруться прогнозувати, наскільки рухливими будуть кінцівки. Але припускають, що права рука функціонуватиме краще за ліву.