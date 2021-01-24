Вакцина від COVID-19: у ВООЗ нарікають на розподілення сироватки [ Редактировать ]
Недоступна країнам третього світу, тоді як заможні держави можуть провакцинувати своє населення аж тричі. На несправедливе розподілення антиковідної сироватки у світі нарікають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там кажуть - 95 відсотків усіх щеплень від коронавірусу проводять у десяти країнах світу.
Та попри всі застереження міжнародних організацій, багаті не квапляться ділитися дозами сироватки із нужденними. Скільки років - за таких обставин - доведеться чекати найбіднішим, щоб отримати захист від COVID-19, - розкаже Світлана Чернецька.
Танцями під живу музику святкують вакцинацію у цьому будинку опіки в Ізраїлі. Тутешні мешканці отримали вже другу дозу сироватки проти коронавірусу. Ізраїль наразі лідирує у світі за кількістю щеплень на душу населення. Захист тут вже отримали майже третина громадян.
Пніна Дембінські, пенсіонерка:
Це чудово, дякувати богу ми отримали другу дозу вакцини, тож є привід відсвяткувати. Скоро ми будемо вільними - зможемо виходити, зустрічатися з сім'єю, друзями, насолоджуватися життям.
Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, США в найзаможніших країнах світу і вакцинація йде найшвидшими темпами. Держави продовжують укладати контракти та закуповувати більше доз, адже досі вибір сироваток невеликий, а виробничих потужностей не вистачає.
Деякі країни вже закупили стільки потенційних доз, що можуть вакцинувати своє населення тричі, а у Канаді цілих 5 разів. Але такий індивідуальний підхід лише накручує ціни на щеплення і заохочує накопичення, застерігають у ВООЗ.
Тедрос Гебреїсус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Ситуація ускладнюється через те, що більшість виробників вакцин насамперед подаються на схвалення у багатих країнах, де заробіток найкращий. Замість того, щоби відправляти усю документацію до ВООЗ.
Саме через це досі не вдалося запустити програму однакового доступу до вакцин "Covax". "Пфайзер" - поки єдина сироватка, затверджена ВООЗ. А вона доволі дорога - близько 20 доларів за ампулу. Та ще й надто складна для перевезення та розподілення у країнах, що розвиваються.
Наступними дозвіл на застосування мають отримати Оксфордська вакцина та китайська Sinopharm. Тож у організації сподіваються розпочати втілення програми Covax вже на початку лютого.
Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:
Провідні світові економіки отримали особливу відповідальність. Але натомість ми бачимо, як вакцини швидко прибувають до країн з високими доходами, тоді як до найбідніших - нічого не доходить. Уряди повинні захистити своє населення, але "вакціоналізм" лише відтермінує глобальне одужання.
Деякі бідніші країни доволі креативно підійшли до забезпечення вакцинами. В обмін на дози в Перу зголосилися проводити клінічні випробування. А в Індії забезпечили виробництво сироваток. Та багатьом державам доводиться покладатися лише на щедрість заможніших сусідів. І чимало хто з них готові ділитися, але тільки після імунізації власного населення. А надлишок доз з'явиться ще не скоро.
І якщо Велика Британія чи Євросоюз обіцяють вакцинувати усе доросле населення до кінця літа, то у багатьох частинах світу це станеться лише роки за три. А це означатиме, що вірус продовжить поширюватися і мутувати. І не виключено, що повертатиметься у заможні країни - стійким до наявних щеплень.
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