Авіакатастрофа у Бразилії: розбився літак з футболістами на борту [ Редактировать ]
У Бразилії розбився літак з футболістами на борту. Загинули шестеро людей: чотири гравці, президент футбольного клубу "Пальмас" та пілот. Вони саме летіли на гру.
Трагедія сталася в Лузімангесі за кілька хвилин після зльоту. Судно впало за злітно-посадковою смугою. Нагадаю, чотири роки тому в Бразилії розбився літак із командою "Шапекоенсе". Тоді загинула 71 людина, трьом футболістам дивом вдалося вціліти.
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