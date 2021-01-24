У Бразилії розбився літак з футболістами на борту

У Бразилії розбився літак з футболістами на борту. Загинули шестеро людей: чотири гравці, президент футбольного клубу "Пальмас" та пілот. Вони саме летіли на гру.

Трагедія сталася в Лузімангесі за кілька хвилин після зльоту. Судно впало за злітно-посадковою смугою. Нагадаю, чотири роки тому в Бразилії розбився літак із командою "Шапекоенсе". Тоді загинула 71 людина, трьом футболістам дивом вдалося вціліти.