У Черкасах шукають свідків ДТП, у яку потрапив 17-річний Данило Литвин. Його збила машина на пішохідному переході. З численними травмами та частковою втратою пам'яті хлопця в лікарню з місця аварії привезли двоє чоловіків, але згодом вони зникли. Данило їх пригадати не може. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Вибиті зуби, зламані рука та ніс, струс мозку і часткова втрата пам'яті. Таких травм Данило зазнав увечері 17 січня дорогою додому з перукарні. Хлопець пам'ятає лише, як ішов пішохідним переходом, а потім двоє чоловіків на чорному позашляховику відвезли його в лікарню швидкої допомоги.

Данило Литвин, потерпілий:

Закинули мене на заднє сидіння, сидіння, пам'ятаю були шкіряні, тому, що я їхав на пів лежачи, дальше - третя лікарня, трохи пам'ятаю, як заводили і все.

Хлопцеві лише 17 років, тому лікуватися його перевели до дитячої обласної лікарні. Рідні від нього не відходять і чекають, коли юнак зможе згадати, хто і як його збив. Утім, не виключають - кривдниками могли бути й чоловіки, які привезли Данила в лікарню.

Юлія Каленик, мачуха потерпілого:

Бентежить те, що люди так поступили і що вони його кинули і не хочуть відповідати за те, що вони вчинили. Навіть якщо вони це вчинили, то мають за це відповісти - по-людськи, має бути якась людяність.

Це приймальне відділення третьої міської лікарні Черкас. Тут завжди людно, адже профіль закладу - невідкладні й тяжко травмовані пацієнти. Лікар Богдан Ляхович чергував того вечора, коли невідомі привезли Данила в лікарню. Каже: їхні обличчя не запам'ятав, адже обидва були в медичних масках, та й називатися категорично відмовились.

Богдан Ляхович, ортопед-травматолог Черкаської міської лікарні швидкої допомоги:

Вони пояснювали, що знайшли його десь на дорозі, доставили до лікарні, вони категорично відмовлялись давати якісь дані, вони, скажімо так, його залишили і швидко втекли в різкій формі відповідаючи медичним сестрам.

Встановити їхні особи можна було б за допомогою відео з камер спостереження лікарні. Але буквально наступного дня його вилучила поліція й не оприлюднила, посилаючись на таємницю слідства. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП у Черкаській області:

Поки всі обставини встановлюються, слідство переглядає вилучений відеозапис із третьої міської лікарні і вже по завершенню цієї справи ми надамо більш ширшу інформацію, допоки ми не можемо оприлюднювати хід слідства.

Це відео рідним хлопця і самому Данилові поліція теж досі не показала. Тому шукати свідків ДТП вони намагаються самотужки, просять усіх, хто бачив чи щось знає про аварію, вийти з ними на зв'язок.