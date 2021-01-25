У місті Олександрія на Кіровоградщині рибалка провалився під кригу. Очевидці трагедії викликали надзвичайників. Однак вони не встигли врятувати чоловіка, той помер від переохолодження. Лише за ці вихідні на водоймах Кіровоградщини загинуло четверо людей. Нещастя сталося і на Львівщині.

Там під кригу пішли двоє рибалок. Тіло одного водолази підняли на берег одразу. А іншого шукали понад шість годин. Рятувальники нагадують: в Україні потеплішало - лід тоншає, тож закликають вудкарів бути обережними.