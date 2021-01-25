В воскресенье, 24 января, среднесуточная температура воздуха в столице составила 4,4 градуса выше ноля, что перевалило за 141-летний рекорд. О таких данных информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Предыдущее достижение было установлено еще 25 января 1971 года. Тогда воздух прогрелся на 0,6 градусов ниже, чем в 2021 году.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве, впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С, что на 0,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1971 году.

Отмечается, что климатическая норма с 1991 до 2020 годов была превышена на 9,1 градус Цельсия. Данные рекордные показатели соответствуют ноябрю. Киевский максимум достиг 8,6 градусов выше ноля.

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