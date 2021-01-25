В столице Ирландии - Дублине по маршруту запустили электрический автобус на топливных элементах, работающих на водороде. Уникальный транспорт произведен компанией BOC Gases с использованием возобновляемой энергии от электростанции ESB, сообщает ampercar.com.

Проект электрического автобуса Caetano "CityGold" приводится в действие батареей топливных элементов от Toyota мощностью 60 кВт и представляет собой первый в Ирландии водородный автобус, который был введен в эксплуатацию.

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"Вполне уместно, что топливо для электробуса производится путем электроэнергии из схемы Шеннона. Именно этот проект дал импульс для преобразования страны, когда он был введен в эксплуатацию более девяноста лет назад. Это передовая технология, которая обещает внести огромный вклад в достижение климатических целей Ирландии на десятилетия вперед, особенно в транспортном секторе", - заявил старший менеджер компании ESB.

Авторы проекта подчеркивают, что водород с нулевым содержанием углерода, произведенный с помощью ветровых и солнечных электростанций ESB, является ключевой частью стратегии светлого будущего, которое основано на возобновляемых источниках энергии.

"Экологический возобновляемый водород обеспечивает дальнейшую электрификацию транспорта, позволяя полностью декарбонизировать транспортный сектор, а также улучшить качество воздуха, поскольку эта технология заменяет дизельные автобусы по всей Ирландии", - подчеркнули в компании.

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