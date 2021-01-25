Исследователи из Великобритании заявили, что скорость таяния ледяной корки на планете Земля с 1997 по 2017 год увеличилась на 65%.

Земля утратила за 23 года 28 триллионов тонн льда, что равняется одному листу мерзлой воды, толщиной в 100 метров и шириной с территорию Британии. Темпы таяния возросли с 0,8 триллиона тонн в год в 1994 году до 1,3 триллиона тонн в 2017 году.

Отмечается, что наихудшее положение наблюдается на острове Гренландия и на континенте Антарктида. Известно, что таяние ледяной корки может привести к повышению уровня мирового океана, что, в свою очередь, неизбежно приведет к затоплению некоторых островов и прибрежных городов. Таяние льдов, в большинстве, обусловлено на 68% - потеплением в атмосфере и 32% - потеплением океанов.

Читайте также, в Якутии был зафиксирован температурный рекорд, который ускорил таяние ледников на 80 лет. сильная жара и пожары на территории Якутии выбрасывают в атмосферу сотни кубических метров парниковых газов.

Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее.

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