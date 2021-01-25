В американском городе Чикаго ночью около дома упало колесо от пассажирского самолета, чем до полусмерти перепугало жителей.

К счастью, происшествие случилось с небольшим воздушным судном Pilatus PC12 от авиакомпании Boutique Air, выполнявшим рейс из города Айронвуд в Чикаго. Хозяйка дома поделилась с приехавшими на место журналистами тем, что изначально она подумала, что кто-то выбросил пакет с мусором.

Отмечается, что после разговора со своим другом, который работает в сфере авиации, она выяснила, что предмет, лежащий на лужайке - это именно колесо от самолета. Она добавила, что в случае падения шасси на крышу дома, оно бы обязательно пробило ее. Известно, что самолет, оставшийся без части колеса, благополучно приземлился в аэропорту О’Хара, хотя и "лысый" механизм приземления оставлял за собой много искр.

Читайте также, в Мадриде самолет со 130 пассажирами совершил экстренную посадку из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.

Кроме того, В международном аэропорту им. Эдуардо Гомеса в бразильском городе Манаусе пассажирский самолет ATR 42 совершил аварийную посадку, при том, что у него не открылось шасси.

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