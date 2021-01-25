В понедельник, 25 января, депутат Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа. В новом образе она предстала на брифинге в Верховной Раде.

Так, на Тимошенко было надето обтягивающее платье. Цвет волос также изменился, а уложила она их непривычным для нее образом. Шевелюру Юлии Владимировны закрутили в локоны, сделали прикорневой объем и закрепили передние пряди сзади.

Читайте также Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Образ Тимошенко дополнила макияжем с акцентом на глаза, лаконичными черными серьгами и французским маникюром.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на изменения в имидже и внешности Юлии Владимировны. Одни восхищаются ее перевоплощением, другие же, наоборот, сказали, что такой образ не подходит депутату.

"Вам очень идет эта прическа!", "Красавица! С этой прической на царицу Екатерину похожа","Какая красивая", "Как изменилась. Я ее еле узнала! Разве что по голосу", "Ее пчелы покусали", "Это кто? Юля?".

Как сообщали "Подробности", недавно Юлия Тимошенко, ее мама и муж переболели коронавирусом. 27 ноября самой узнаваемой женщине в украинской политике исполнилось 60 лет.

Напомним, что в мае 2020 года Юлия Тимошенко задекларировала доход в размере 148 миллионов гривен. Эти деньги Юлия Тимошенко и указала в своей декларации как "компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева стала бабушкой в третий раз.