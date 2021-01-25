В понедельник, 25 января, в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание.

По его словам, за всю историю человечество смогло победить только оспу.

Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры. В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь.

По словам Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно.

В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в настоящее время не оптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача вируса будет продолжаться.

Читайте также, в Китае рассказали об эффективности закупаемой Украиной вакцины Sinovac Biotech. Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.