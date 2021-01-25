Мутации коронавируса: в ООН прогнозируют увеличение смертности [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса. Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.
Он считает, что причиной этому станет недостаточность вакцин и мутации коронавируса.
Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и более смертоносные варианты, которые могут быть устойчивыми к существующим вакцинам.
Генсек ООН призвал увеличить производство вакцин от коронавируса во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность.
Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, тогда как бедным странам их не хватает. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют своих граждан, пренебрегая остальным миром, то они ошибаются.
Читайте также, в Китае рассказали об эффективности закупаемой Украиной вакцины Sinovac Biotech. Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.
Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.
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