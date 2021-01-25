Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса. Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

Он считает, что причиной этому станет недостаточность вакцин и мутации коронавируса.

Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и более смертоносные варианты, которые могут быть устойчивыми к существующим вакцинам.

Генсек ООН призвал увеличить производство вакцин от коронавируса во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность.

Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, тогда как бедным странам их не хватает. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют своих граждан, пренебрегая остальным миром, то они ошибаются.

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Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

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