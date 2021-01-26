Во вторник, 26 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о шквальном ветре, гололеде и метелях.

Как сообщается, сегодня в Украине будут сильные ветры от 15 до 20 м/с. Кроме того, в западной части на дорогах будет наблюдаться гололед, а в Волынской и Ровенской областях будет снежно (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице также ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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