Лед на Земле исчезает с рекордной скоростью. Темпы его исчезновения за последние 30 лет выросли с 0,8 триллиона тонн в год в 1994 году до 1,3 триллиона тонн в 2017 году. Об этом заявила группа британских ученых, сообщает SciTechDaily.

По данным исследователей, темпы исчезновения льда за последние 23 года выросли на 65% из-за резкого роста потерь полярных ледяных покровов в Антарктиде и Гренландии.

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"Хотя каждый регион, который мы изучали, потерял лед, больше всего ускорились потери ледниковых покровов в Антарктике и Гренландии", - отметил профессор из Университета Лидса Томас Слейтер.

С 1994 по 2017 год на Земле исчезло 28 триллионов тонн льда, что является эквивалентом Великобритании, которая по всей стране будет накрыта 100-метровым слоем льда.

Отмечается, что таяние льда по всему земному шару повышает уровень моря, а соответственно - и риск затопления прибрежных городов, и грозит уничтожением природы.

Именно увеличение потерь льда вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые с 1980 года за десятилетие нагревались на 0,26° C и 0,12° C соответственно.

Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу. Экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения.

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