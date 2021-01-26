Планета в опасности: лед на Земле исчезает рекордными темпами [ Редактировать ]
Лед на Земле исчезает с рекордной скоростью. Темпы его исчезновения за последние 30 лет выросли с 0,8 триллиона тонн в год в 1994 году до 1,3 триллиона тонн в 2017 году. Об этом заявила группа британских ученых, сообщает SciTechDaily.
По данным исследователей, темпы исчезновения льда за последние 23 года выросли на 65% из-за резкого роста потерь полярных ледяных покровов в Антарктиде и Гренландии.
"Хотя каждый регион, который мы изучали, потерял лед, больше всего ускорились потери ледниковых покровов в Антарктике и Гренландии", - отметил профессор из Университета Лидса Томас Слейтер.
С 1994 по 2017 год на Земле исчезло 28 триллионов тонн льда, что является эквивалентом Великобритании, которая по всей стране будет накрыта 100-метровым слоем льда.
Отмечается, что таяние льда по всему земному шару повышает уровень моря, а соответственно - и риск затопления прибрежных городов, и грозит уничтожением природы.
Именно увеличение потерь льда вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые с 1980 года за десятилетие нагревались на 0,26° C и 0,12° C соответственно.
Ранее мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу. Экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения.
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