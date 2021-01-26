В Украине стартует регистрация на ВНО [ Редактировать ]
В понедельник, 1 февраля, в Украине стартует регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Она продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Отмечается, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.
Тестирования ВНО пройдут по такому графику:
21 мая - химия;
24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
25 мая - английский язык;
28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта);
1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
4 июня - история Украины;
7 июня - физика;
10 июня - биология;
15 июня - география.
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более, чем по пяти предметам.
Ранее мы писали о том, что с 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) станет украинский. Сейчас язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.
Также сообщалось, что Минобразования премирует участников ВНО. Так, в ведомстве приняли решение выплачивать по 5 тысяч гривен участникам внешнего независимого оценивания за успешную сдачу экзаменов.
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