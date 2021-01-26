У Черкасах 12 річний хлопчик проковтнув одразу 25 іграшкових магнітів. Вони застрягли у стравоході дитини і повністю його заблокували. Медики майже добу намагалися дістати магніти: спочатку спробували проштовхнути їх за допомогою твердої їжі, потім залучили ендоскоп. Коли це не допомогло - вирішили оперувати.

Нині зі здоров'ям хлопчика все гаразд, поки що він під наглядом медиків. А магніти поповнили колекцію медзакладу. Такі випадки з дітьми трапляються часто, кажуть лікарі. Тому вкотре закликають батьків пильнувати за малечею.

Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні: