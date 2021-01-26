У Черкасах хлопчик проковтнув 25 іграшкових магнітів [ Редактировать ]
У Черкасах 12 річний хлопчик проковтнув одразу 25 іграшкових магнітів. Вони застрягли у стравоході дитини і повністю його заблокували. Медики майже добу намагалися дістати магніти: спочатку спробували проштовхнути їх за допомогою твердої їжі, потім залучили ендоскоп. Коли це не допомогло - вирішили оперувати.
Нині зі здоров'ям хлопчика все гаразд, поки що він під наглядом медиків. А магніти поповнили колекцію медзакладу. Такі випадки з дітьми трапляються часто, кажуть лікарі. Тому вкотре закликають батьків пильнувати за малечею.
Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:
Це не всі сторонні тіла з легень, трахеї, стравоходу, тут ми тільки деякі взяли, щоб було наочний посібник - діти дивляться, ми їм зауважуємо, що не треба цього робити. Але саме було складне - бронхоскопія, ми діставали булавку, яку треба було замкнути і дістати, бо в протилежному разі не виходить. Ну це тільки 10 частина тих, які ми дістали.
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