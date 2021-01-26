Медики Черкас рятують хлопчика, який проковтнув 25 магнітів [ Редактировать ]
А в Черкасах рятують 12 річного хлопчика, який проковтнув одразу 25 іграшкових магнітів. Вони застрягли у стравоході і повністю його заблокували.
Лікарі майже добу намагалися їх дістати. Зрештою довелося робити операцію. Нині хлопчик під наглядом медиків. А магніти поповнили їхню колекцію. Бо такі випадки з дітьми трапляються дуже часто.
Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:
Це не всі сторонні тіла з легень, трахеї, стравоходу, тут ми тільки деякі взяли, щоб було наочний посібник - діти дивляться, ми їм зауважуємо, що не треба цього робити. Але саме було складне - бронхоскопія, ми діставали булавку, яку треба було замкнути і дістати, бо в протівном случає не получається. Ну це тільки 10 частина тих, які ми дістали.
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У Черкасах 12 річний хлопчик проковтнув одразу 25 іграшкових магнітів. Вони застрягли у стравоході дитини і повністю його заблокували
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