А в Черкасах рятують 12 річного хлопчика, який проковтнув одразу 25 іграшкових магнітів. Вони застрягли у стравоході і повністю його заблокували.

Лікарі майже добу намагалися їх дістати. Зрештою довелося робити операцію. Нині хлопчик під наглядом медиків. А магніти поповнили їхню колекцію. Бо такі випадки з дітьми трапляються дуже часто.

Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні: