Президент Украины Владимир Зеленский, в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, побывал в Бабином Яру, где открыл инсталляцию под названием "Взгляд в прошлое", которая выглядит как стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом.

По словам главы государства, люди должны помнить о диктатуре, нацизме и античеловечном отношении к народу и традициям.

Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста.

Отмечается, что президент добавил, что в настоящее время вокруг очень много гибридной информации, поэтому следует делать все возможное для сохранения правды о Холокосте. Инсталляция дает возможность заглянуть в прошлое, которое не должно быть забыто.

Читайте также, в связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января траурным днем из-за пожара в Харькове. Полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям доложили о текущей ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.