Сьогодні в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року солдати першого Українського фронту визволили в'язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. У ньому, за різними даними, загинуло понад 2 мільйони людей, переважно євреї.

Під час Голокосту Леа Небенцаль втратила обох батьків. У 1942, коли в Польщі на повну орудували нацисти, їй було лише 9 місяців. Своє ім'я та як виглядали батько та мати - вона дізналася із цих фото усе, що залишилося від родини. Її саму від загибелі врятував місцевий священник - дитину деякий час переховували монахині, а потім прихистила інша родина. Нині їй - 79 і вона вже багато років мешкає в Єрусалимі.

Леа Небенцаль, сирота, яка втратила батьків під час Голокосту:

Моїм життєвим гаслом стало - завжди перетворювати темряву на світло, а гірке на солодке. І це можливо. Знаєте, ми не можемо контролювати все, що з нами трапляється. Але від нас залежить - що ми із цим робитимемо, як ми це сприймемо.

Одним з найстрашніших місць в окупованій Польщі став нацистський концтабір під Освенцимом - Аушвіц. Лише там у 1941-45 роки вбили понад мільйон євреїв. Загалом під період Другої світової нацисти знищили шість мільйонів - тобто дві третини всього єврейського населення Європи. Щороку в Аушвіці вшановують жертв трагедії.

Цьогоріч через пандемію музей зачинений, а візит лише онлайн. Та працівники кажуть: жодні освітні програми та віртуальні заходи не замінять відвідин цього місця катастрофи.

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Пьотр Чивінські, директор музею "Аушвіц-Біркенау":

Це можливість відчути місце, автентичний простір. Це не лише "побачити чи послухати" в зумі. Адже, якщо ти походиш, подивишся, відчуєш на дотик, тоді краще зрозумієш весь жах цієї події.

Такі заходи, як ніколи, потрібні - кажуть ті, хто пережив Голокост - через стрімке зростання антисемітизму.

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Білл Гарві, колишній в'язень концтабору "Аушвіц-Біркенау":

В Аушвіці загинули 37 членів моєї родини. І коли я бачу - як-от під час штурму Капітолію шостого січня - хлопців у футболках з надписами "Персонал Аушвіцу" - мені стає моторошно. Я ніколи не думав, що житиму в країні, де таке може статися. Я розчарований. Це все дуже засмучує.

З нагоди 76 річниці Голокосту в центрі Києва відкрили монумент. Скульптура у вигляді дерева без коріння - розташована на столичному проспекті Перемоги.

Володимр Зеленський, Президент України:

У 1945 році, саме в цей день, бійцями українського фронту почалося звільнення концтабору Аушвіц. Тому ми сьогодні шануємо всіх тих, хто зберіг життя євреям.

Такі вшанування відбудуться також в інших містах України та по всьому світу.