Стратегічний продукт українців - картопля, зросте в ціні. На деяких гуртових ринках лише за останні вихідні овоч подорожчав на 30 копійок. Покупці цього поки що не відчули, але фахівці констатують: ціни на "другий хліб" в Україні останні 5 років б'ють рекорди. Чому - з'ясовувала Марина Михайловська.

Аби з'ясувати, що відбувається із цінами на картоплю, ми вирушили на один з ринків Миколаєва. Зараз дощ, відвідувачів небагато, але продавці на місці, вибір також є. Картоплі багато. І на салати, і на пюре.

Ціни на картоплю стартують від 10 гривень за кілограм. Найдорожча - другого врожаю, вже по 15. Вибір є, але для багатьох він очевидний - на користь дешевшої.

Василь Іванович, житель Миколаєва:

13 гривен килограмм. Если смотреть по осени, то осенью дешевле было 7 грн. Сейчас почти в 2 раза.

Напередодні нового року ціна на картоплю зросла на п'ятдесят копійок. І зростатиме далі - кажуть продавці.

Ред скарлет стоит 8.82, Королева Анна 8.80 на опт. Эта 9 без торга идет.

До Миколаєва картоплю везуть із сусідньої Херсонщини, із західних та північних регіонів і з-за кордону. Урожайність, якість продукту, витрати на транспортування - все це впливає на ціну.

Григорій Андрійович, підприємець:

Качество картошки, сорта, доставка, отпускная цена фермерская. Все слаживается: грузчики, зарплата.

Зростання вартості картоплі взимку - звичайне явище. Адже додаються витрати на зберігання та спеціальний транспорт.

Заміт Маріфович, підприємець:

Топить надо, рефрижераторы отдельно холодильник включить, чтоб она не замерзала в -20, надо солярки добавить. Добавляется, что она приехала сюда в целости - сохранности, намороженая, чтоб людям дать нормальную картошку.

Людмила Коваль, завідувачка сектору контролю за регульованими цінами ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:

Картопля це сезонний товар. Її ціна висока, коли вона є молода. Коли йде заготівля картоплі масово, то теж може бути на початку заготівлі підніматися ціна.

Цьогоріч української картоплі на ринку більше, ніж торік. Тож наразі ціни навіть привабливіші. Та попри великий асортимент улюбленого українцями овоча продавці нарікають: попит на нього знизився. Майже на чверть.