Доставлять пиццу в ближайшем будущем будут дроны (видео) [ Редактировать ]
В Израиле тестируют доставку пиццы с помощью дронов. Первые беспилотники в рамках проекта планируют запустить уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal.
Ожидается, что беспилотники будут доставлять пиццу в утвержденные правительством зоны посадки, а уже оттуда водители-курьеры будут развозить ее клиентам.
Речь идет о поселках, где нет своих пиццерий. Главная цель проекта - снизить время и себестоимость доставки.
При этом подчеркивается, что ожидать доставку коробок с пиццей прямо под дверь заказчика пока рано.
"В ближайшее время мы вряд ли увидим летающие по небу дроны, которые сбрасывают коробки прямо во двор заказчику", - отмечают представители фирмы, координирующей испытания беспилотников.
Однако в будущем такая возможность не исключается.
Ранее мы писали о том, что мужчине 9 лет доставляют пиццу, которую он не заказывал. 65-летний житель бельгийского города Тюрнхаут трясется от страха каждый раз, когда слышит звук проезжающего мимо его дома скутера.
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