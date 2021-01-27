В итальянском муниципалитете Монтикьяри на север от Милана врача скорой помощи подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Врача, который исполнял обязанности начальника отделения больницы, обвиняют в намеренном введении двум пациентам с COVID смертельных препаратов.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел еще в начале пандемии коронавируса в марте. Жертвам было 51 и 80 лет.

Как считают в полиции, доктор убил двух пациентов, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи, которое было переполнено в первые критические дни вспышки коронавируса на севере Италии.

Сейчас врач находится под домашним арестом. Правоохранители отмечают, что он может повторить преступление.

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