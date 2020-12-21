В воскресенье, 20 декабря, в Киеве пациент с подозрением на алкогольное опьянение напал на бригаду экстренной медицинской помощи (ЭМП). В результате пострадали два медработника, их госпитализировали в травматологическое отделение.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Так, пострадали две женщины - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра.

"Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты. Также есть заявления пострадавших, акт нападения зарегистрирован.

"Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь умножает агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях", - подчеркнули в Центре.

Ранее сообщалось, что мужчина с гитарой ворвался в операционную и напал на медиков.

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