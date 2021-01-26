В Николаеве автомобиль скорой помощи протаранил Ford (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 26 января, днем в Николаеве на проспекте Героев Сталинграда произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Автомобиль скорой помощи Peugeot врезался в легковой автомобиль Ford Fusion.
"Скорая помощь" ехала с грузом медикаментов в г. Вознесенск, сообщает novosti-n.org.
"Форд" направлялся по проспекту, со стороны Ингульского моста, в направлении Терновского кольца. На светофоре возле супермаркета "Метро" девушка-водитель затормозила. В этот момент сзади в "Форд" врезался автомобиль скорой помощи, двигавшийся в попутном направлении.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Девушка-пассажир, сидевшая на переднем сидении, ударилась головой, однако заявила, что медицинская помощь ей не требуется.
Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
Ранее сообщалось, что в Киевской области произошла страшная авария с участием автомобилей Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
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