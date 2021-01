Диснейленд недалеко от Парижа не возобновит свою работу 13 февраля, как планировалось ранее, из-за ситуации с пандемией коронавируса во Франции.

Об этом сообщили в пресс-службе Диснейленда.

По предварительным данным, его планируют открыть 2 апреля.

Due to the prevailing conditions in Europe, Disneyland Paris will not reopen on the 13th of February as initially planned. If you have a booking with us during the closing period, please check our website for our latest commercial conditions: https://t.co/3c0DbxYPLC pic.twitter.com/yom7cB4it3