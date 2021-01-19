Диснейленд недалеко от Парижа не возобновит свою работу 13 февраля, как планировалось ранее, из-за ситуации с пандемией коронавируса во Франции.

Об этом сообщили в пресс-службе Диснейленда.

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По предварительным данным, его планируют открыть 2 апреля.

Due to the prevailing conditions in Europe, Disneyland Paris will not reopen on the 13th of February as initially planned. If you have a booking with us during the closing period, please check our website for our latest commercial conditions: https://t.co/3c0DbxYPLC pic.twitter.com/yom7cB4it3 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 18, 2021

Диснейленд во Франции впервые приостановил работу в марте 2020 года. Затем с ограничениями парк снова открыли в июле, но в октябре снова полностью приостановили работу из-за увеличения количества больных.

Ранее сообщалось, что Диснейленд предлагает онлайн-аттракционы во время карантина.

На YouTube-канале Virtual Disney World собрано много панорамных видео, которые сняли на лучших аттракционах. Все ролики представлены в формате 360 градусов, поэтому складывается впечатление, что вы действительно находитесь в Диснейленде.

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