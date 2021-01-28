В четверг, 28 января, в Киеве, на Майдане Независимости, протестуют ФОПы. В связи с этим, в центре столицы полиция усилила меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

Так, на сегодня запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости.

Из-за этого возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

В данный момент в центре города собрались более ста человек. Ситуация спокойная. Сама акция протеста еще не началась.

Ранее мы писали о том, что представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил, что украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали из-за "простоя" в локдаун.

Как ранее сообщалось, кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.

Читайте также, уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.