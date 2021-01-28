В Польше вступило в силу решение Конституционного трибунала о практически полном запрете абортов. В связи с этим сторонники протестного движения "Общепольская забастовка женщин" начали собираться в группы, сообщает Polska Agencia Prasowa.

Так, Конституционный суд исключил из оснований для проведения аборта тяжелые пороки плода или неизлечимую болезнь, которая несет угрозу его жизни. Теперь прерывание беременности в стране разрешается только после изнасилования или в случае угрозы жизни матери.

Публикация трибуналом обоснования решения об абортах вызвала немедленную реакцию "Общепольской забастовки женщин". Лидеры движения призвали граждан Польши выходить на протесты.

В Варшаве вечером сотни манифестантов собрались под домом КТ, а потом пошли маршем до партийного офиса правящей партии "Право и Справедливость". Впоследствии протестующие, количество которых выросло до нескольких тысяч, вернулась в дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась.

Ранее сообщалось, что массовые протесты охватили Польшу из-за запрета абортов.

Также мы писали о том, что в Украине резко возросло число абортов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит около 40-50 млн абортов: примерно 125 тыс. в день.

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