Проект новой Конституции Беларуси может будет готов до 2022 - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции страны может быть готов к концу 2021 года. Такие изменения он анонсировал еще в конце июня.
"Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - рассказал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что экс-президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко "злом".
Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве и пригрозил Украине санкциями.
"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну
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