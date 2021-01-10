Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции страны может быть готов к концу 2021 года. Такие изменения он анонсировал еще в конце июня.

"Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - рассказал Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что экс-президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко "злом".

Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве и пригрозил Украине санкциями.

"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну