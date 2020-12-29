В селе Дачное Межевского района Днепропетровской области случилось страшное происшествие. Так, 25-летняя женщина жестоко избила своего трехлетнего сына, на следующий день мальчику стало плохо, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу.

Скорая помощь приехала на дорогу возле села Новопавловка, медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в больницу. Фельдшер вызвал на место происшествия полицию.

Уточняется, что мать нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей. На следующий день мальчику стало плохо. По дороге в больницу ребенок скончался.

Мать малыша правоохранители задержали, полиция выясняется все детали происшествия.

Ранее мы писали, что в Одессе пьяные хулиганы избили пенсионерку. Помимо пожилой женщины, по неизвестной причине, пьяные мужчины вступили в конфликт и с другими пенсионерами.

Кроме того, в Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя. Чтобы утихомирить и задержать пьяных дебоширов, наряду полиции пришлось вызывать подкрепление.

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