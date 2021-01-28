Почему женщинам нужно есть гранат [ Редактировать ]
Врачи рекомендуют женщинам среднего возраста обязательно употреблять его, поскольку он поможет безболезненно пережить естественное уменьшение уровня эстрогена с возрастом. Гранат замедлит старение и восполнит нехватку минеральных веществ, передает newsyou.info.
Медицинская практика показывает, при дефиците эстрогена кости истончаются и повышается риск переломов конечностей. Ученые провели исследование с участием крыс, в ходе которого грызунам давали сок и семена граната.
В результате эксперимента выяснилось, что плоды растения избавляют от проблем с костями и наполняют организм необходимыми минералами. В период менопаузы увеличивается вероятность депрессии из-за гормонального дисбаланса, а гранат содержит вещества, которые помогают улучшить настроение.
С возрастом у женщин возрастает риск болезней сердца. Гранат же предотвращает засорение кровеносных сосудов "плохим" холестерином и защищает от инфаркта. Растение содержит антоцианы, флавоноиды и масла, которые замедляют развитие раковых клеток.
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