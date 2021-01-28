У каждого человека разные навыки в общении. Кто-то привык себя сдерживать и боится сказать лишнее слово, а другие же, наоборот, отличаются коммуникабельностью и ораторскими способностями. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый красноречивый.

Итак, на первом месте оказался Овен. Этот знак легко находит общий язык со всеми, его умение слушать вызывает доверие. К тому же, Овны - прекрасные ораторы, обладающие массой знаний и отличной способностью убеждать.

Но это только при условии, что тема разговора им интересна, иначе они прервут беседу, не задумываясь о причиненной обиде своему собеседнику.

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