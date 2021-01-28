В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус. Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.

Кроме того, Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса. Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.

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